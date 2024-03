1 Szene aus dem Bundesligaspiel der Stuttgarter gegen Dortmund Ende November (2:1). Was sagt die Historie über die Siegchancen beim Rückrundenspiel? Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Verteidigt der VfB Stuttgart in den verbleibenden acht Bundesliga-Spielen den dritten Tabellenplatz? Bei der Prognose schauen viele auf die Historie. Der VfB trifft noch auf drei Angstgegner – und einige Lieblingskontrahenten.









Link kopiert



Der VfB Stuttgart startet von Platz drei in die verbleibenden acht Spiele der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Kommt er am Ende in die Champions League?