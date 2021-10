1 Helene Fischers neues Album: „Rausch“ Foto: obs/SAT.1

Nach fast drei Jahren künstlerischer Pause meldet sich Helene Fischer mit einem neuen Album zurück. Der Hype ist riesig. Aber was taugt „Rausch“ wirklich?















Link kopiert

Stuttgart - Irgendwann schafft sie es dann doch wieder: Gerade hat man sich bei dem Gedanken ertappt, ausgerechnet dieses neue Album von Helene Fischer, das den Titel „Rausch“ trägt, könnte keinen einzigen Titel bringen, bei dem in guter alter „Atemlos“-Tradition einfach nur die Post abgeht – da kommt auf der zweiten CD mit der Startnummer 9 der Song „Jetzt oder nie“, und schon können Kopf, Arme und Füße gar nicht anders, als mitzuwippen und mitzugrooven. „Morgen kann alles vorbei sein, / das wird hier unsere Zeit sein“, singt die Fischer wieder von dem Gefühl, nur auf diesen einen großen Augenblick käme es im Leben an. Und wir feiern mit, obwohl wir wissen, dass das ganz sicher nicht stimmt. Aber ein bisschen Illusion und süße Erinnerung an frühere „Atemlos“-Ekstase darf schon sein – auf diesem neuen Album der 37-jährigen Sängerin, das durchaus anders ist als die sieben zuvor.

Freitag, Punkt null Uhr, wurde Helene Fischers neues Album im Netz freigeschaltet - in den Tagen zuvor hatte die Berichterstattung über sie in Boulevard- und Regenbogenpresse und auf den Promiklatsch-Plattformen im Internet geradezu hysterische Züge angenommen. Kein Tag verging ohne neue Enthüllung insbesondere aus dem Privatleben der Sängerin. Ihre Fans erfuhren nicht nur von ihrer Schwangerschaft, bald kursierten auch schon erste verwackelte Fotos der werdenden Mutter „mit Babybäuchlein“ plus Gerüchte über eine entweder kurz bevorstehende oder womöglich schon vollzogene Heirat mit ihrem Partner Thomas Seitel. Da musste auch Helene Fischer in einer Youtube-Livesendung am Donnerstagabend zugeben, sie könne gut verstehen, dass vielen Menschen dieser „Helene-Hype“ auf den Keks gehe. Sie selbst brauche die ganze Aufregung um ihre Person ganz sicher nicht; sie wolle eigentlich „nur Musikerin“ sein.

Die Musikerin steht auf dem Prüfstand

Nun ist „Rausch“ endlich veröffentlicht – und die Musikerin Helene Fischer steht auf dem Prüfstand. Das Album ist für ihre weitere Karriere von großer Bedeutung. An ihren enormen Qualitäten als Sängerin und Performerin kann niemand zweifeln, der sie je schon einmal live auf der Bühne erlebt hat. Sie ist eine Entertainerin, wie es keine zweite in Deutschland gibt, und sie könnte jederzeit mit entsprechend neu zugeschnittenen Songs große Shows in den USA bestreiten. Aber dazu muss sie ihr musikalisches Spektrum erweitern, muss neue Stile wagen, endgültig die Grenzen mindestens vom Schlager hin zum Pop hinter sich lassen – ohne ihre alten Fans zu erschrecken oder gar zu verjagen. Schafft ihr neues Album diesen Spagat?

Mit den beiden Vorabveröffentlichungen „Vamos a Marte“ und „Volle Kraft voraus“ steckte Helene Fischer genau dieses Terrain ab. Letzteres ist ein klassischer großer Helene-Song für die große alte Fangemeinde, der als stille Ballade beginnt, um sich zur Hymne zu entfalten. Die Künstlerin kann hier ganz ihre wunderbar klare Stimme strahlen lassen – und zugleich suggeriert der Text, der vom konstruktiven Abschiednehmen am Ende einer langjährigen Beziehung erzählt, dass auch für Fischer nun ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt.

„Das ist nicht mehr meine Helene“

Ganz anders dagegen „Vamos a Marte“ („Lass uns zum Mars gehen“); hier singt Fischer nicht nur teilweise auf Spanisch, sondern hat auch den Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi engagiert. Mit ihm entwickelt sie das Duett recht energisch vom Schlager zum clubtauglichen Dancesong mit einem ordentlichen Schluss Elektronikbässen. In sehr viel früheren Jahren hätte man zu diesem Titel gesagt: Das ist eher was für die internationale Hit- als für die deutsche Schlagerparade. Und prompt äußerten dann auch nach Veröffentlichung viele Fischer-Fans in den sozialen Netzwerken Abscheu und Empörung über „Vamos a Marte“: „Das ist nicht mehr unsere Helene“.

Doch so sehr die beiden Vorab’s polarisierten, das Album „Rausch“ selbst mit insgesamt 24 Titeln macht einen ganz anderen Gesamteindruck, will da gar keine Richtungsentscheidung erzwingen, sondern probiert lieber ein bisschen aus, ist in der Summe weder richtig großballadig noch verrückt tanzversessen; es ist zudem eher eckig und kantig als rund und eingängig. Man merkt das Bemühen, jedem einzelnen Songs durch Text und Melodie einen singulären Charakter zu geben, auch wenn dabei nicht jedes Mittel überzeugt. „Rausch“ ist auf jeden Fall kein Album zum Durchtanzen. Helene Fischer möchte die Aufmerksamkeit offenbar auf sich als Interpretin ziehen. Weniger Maschine, mehr Mensch.

Zwei ruhige Songs überzeugen besonders

Das gelingt ihr besonders überzeugend bei zwei sehr ruhigen Nummern: „Danke für Dich“ und „Luftballon“ erzählt sehr einfühlsam von dem Gefühl, einen Menschen für immer verloren zu haben, und von dem Wunsch, ihm irgendwie doch verbunden zu bleiben. Das singt sie sehr schön und eindringlich – zu bemerkenswert sparsamer musikalischer Begleitung.

Und wenn noch ein Favorit genannt sein soll, dann ist das „Wir werden eins“ – ein schön rockig-grooviger Song, mit dem Helene Fischer bei künftigen Live-Konzerten ihr großes Publikum wunderbar zusammenschmieden kann. Denn entscheiden wird sich der Rang und Erfolg des Albums „Rausch“ wohl nicht in den Wohnzimmern, sondern wieder live auf der Bühne, dort, wo Helene Fischer einfach unschlagbar ist. 2022 soll es immerhin einen Live-Auftritt geben, am 20. August auf dem Münchner Messegelände. Laut Veranstalter wurden dafür in den ersten 24 Stunden nach Vorverkaufsstart die ersten 100.000 Tickets verkauft. Denn die Helene-Fischer-Fans sind und bleiben im Rausch.