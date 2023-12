1 Robert Marijanovic, Katharina Kleinfeldt und Basti Schwele (von links) begleiten die Übertragung der Darts-WM für Sport 1. Foto: Sport 1

Der Freudenstädter Robert Marijanovic begleitet die Übertragung der Darts-WM von Sport 1 aus dem Ally Pally wieder als TV-Experte.









Link kopiert



Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar steht mit der Weltmeisterschaft in London wieder das Darts-Highlight des Jahres an – und der Fernsehsender Sport 1 überträgt zum 20. Mal in Folge das Spektakel. Mit dabei im berühmten Ally Pally ist der Freudenstädter Robert Marijanovic, der wieder als Experte im Einsatz ist.