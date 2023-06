Angebote auf einen Blick: Die in den ehemaligen Klinikstandorten Ettenheim, Gengenbach und Oberkirch entstehenden Zentren für Gesundheit (ZFG) präsentieren sich auf einer neuen Webseite. Die Ortenauer sollen sich so besser orientieren können.

„Mit der neuen Webseite wollen wir die ZFG nicht nur ansprechend im Netz präsentieren, sondern die verschiedenen Gesundheitsangebote auch transparenter machen und damit den Zugang für die Menschen in der Region erleichtern“, freut sich Christian Keller, Vorstandsvorsitzender des Ortenau-Klinikums, über den neuen Internetauftritt.

Darüber hinaus wolle das Klinikum noch weitere Partner für die ZFG gewinnen, da noch Räumlichkeiten für Dienstleister im Gesundheitsbereich zur Verfügung stünden, heißt es weiter in einer Mitteilung des Klinikums.

Deshalb seien auf der Webseite www.zfg-ortenau.de auch Lagepläne und Grundrisse zu noch verfügbaren Räumlichkeiten abrufbar.

Webseite soll auch potenzielle Mieter für die ZFG gewinnen

Keller sieht in den ZFG noch viel Potenzial: „Die Webseite ist ein erstes Zwischenergebnis und wird mit dem weiteren Ausbau der ZFG wachsen.“ Auch Rainer Bühn, Geschäftsführer des kreiseigenen Betriebs Ortenau-MVZ, das mit Facharztpraxen in allen Zentren für Gesundheit vertreten ist, sieht in der Webseite ein wichtiges Instrument. „Da die ZFG teilweise neue, innovative Ansätze bieten, ist es umso wichtiger, die Auffindbarkeit und den Zugang für Patienten zu erleichtern.“

Die Seite ermöglicht einen Überblick über alle ZFG mit ihren aktuell bestehenden sowie bereits geplanten Gesundheitsangeboten. Links auf die Internetseiten der beteiligten Partner wie etwa das Ortenau-MVZ oder das Pflege- und Betreuungsheim des Ortenau-Klinikum sollen beispielsweise einen schnellen Zugriff auf Kontaktdaten und Ansprechpartner der vorhandenen Fachpraxen sowie weitergehende Informationen bieten.

Darüber hinaus stellt die Seite Informationen für potenzielle Mieter zur Verfügung. So besteht für niedergelassene Ärzte, Therapeuten, Beratungsstellen oder andere Dienstleister im Bereich Gesundheit weiterhin die Möglichkeit, durch die Anmietung von Räumlichkeiten Teil eines Zentrums für Gesundheit zu werden und in unmittelbare Kooperation mit den anderen Partnern zu treten. Weitere Links auf der Startseite führen zum Internetauftritt des Klinikums sowie auf die Informationsseite „Notfall Ortenau“, die alle wichtigen Infos zur Notfallversorgung im Kreis bereithält.

Ortenaukreis investiert bis zu 100 Millionen Euro in die Zentren für Gesundheit

Die Zentren für Gesundheit sind im Rahmen der Agenda „Ortenau 2030 – Zukunft Gesundheit“ – so die neue Bezeichnung für die Agenda 2030 – entstanden. Der Kreis stellt seine Angebote zur Gesundheitsversorgung so neu auf.

Das Konzept sieht an den Standorten Offenburg und Achern Klinik-Neubauten und in Lahr nach aktuellem Stand einen Ersatzneubau vor. Die ehemaligen Klinikstandorte Ettenheim, Gengenbach, Oberkirch und später auch Kehl werden zu Zentren für Gesundheit entwickelt. Dort wurde bereits – oder wird noch im Falle Kehls – der stationäre Krankenhausbetrieb eingestellt. Die Zentren für Gesundheit bieten Patienten im Ortenaukreis ambulante Gesundheitsversorgung, die eng verzahnt mit der stationären Versorgung erfolgt, informiert das Klinikum.

Sie sollen mit teilweise innovativen Ansätzen fachärztliche Versorgung, Notfallversorgung, pflegerisches Angebot und weitere Gesundheitsdienstleistungen unter einem Dach vereinen. Der Ortenaukreis hat für die Entwicklung der ZFG insgesamt bis zu 100 Millionen Euro bereitgestellt.

Was ist ein MVZ?

Die drei Buchstaben stehen laut des Eigenbetrieb Ortenau-MVZ für Medizinisches Versorgungszentrum. Es handele sich um eine ärztlich geleitete Einrichtung im ambulanten Gesundheitswesen, in dem mehrere Ärzte – auch unterschiedlicher Fachrichtungen – unter einem Dach zusammenarbeiten. Damit werde eine übergreifende Versorgung aus einer Hand für Patienten gewährleistet, ähnlich wie in einem Ärztehaus. Besonderheit dabei ist, dass dies unter einer Trägerschaft, einem Inhaber erfolgt. Bei Ortenau-MVZ ist dies der Ortenaukreis. Ein MVZ nimmt wie die selbstständig niedergelassenen Ärzte an der ambulanten, vertragsärztlichen Versorgung der gesetzlichen Krankenkassen teil.