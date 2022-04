Feuerwehr rückt mit 110 Mann in Neuweiler an

1 Die rauchenden Trümmer des brennenden Dachstuhls im Zwerenberger Holunderweg. Foto: Udo Zink/Kreisfeuerwehrverband Calw

In Neuweiler muss die Feuerwehr ausrücken. Ein Dachstuhl im Holunderweg im Teilort Zwerenberg brennt lichterloh. Verletzt wird niemand, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.















Neuweiler-Zwerenberg - Am Freitagmittag heulen plötzlich die Sirenen der Feuerwehr durch Neuweilers Teilort Zwerenberg. Die Einsatzkräfte eilen zu einem offenen Dachstuhlbrand im Holunderweg.

Laut Udo Zink, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Calw, waren in Zwerenberg 110 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen der Feuerwehren Neuweiler, Calw und Altensteig vor Ort. Letztere steuerten die Drehleiter bei, zweitere den Atemschutzwagen. Die schiere Zahl an Feuerwehrleuten erklärt sich laut Zink auch dadurch, dass in Neuweiler sämtliche Abteilungen alarmiert wurden. Zum Glück seien aber keine Personen in Gefahr gewesen. Es sei lediglich Sach- und kein Personenschaden entstanden. "Es mussten keine Personen gerettet werden", erklärt Zink auf Anfrage unserer Redaktion.

Auch Bürgermeister eilt zum Einsatzort

Der Dachstuhlbrand konnte aber von der Feuerwehr gelöscht werden, vermeldete Zink dann am Nachmittag, auch die Nachlöscharbeiten verliefen erfolgreich.

Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz, hinzu gesellte sich noch die Polizei mit einem Streifenwagen und vier Beamten der Kriminalpolizei. Zum Sachschaden und der Brandursache kann Zink noch nichts Konkretes sagen, nur so viel: "Beides ist momentan noch Gegenstand der kriminaltechnischen Ermittlungen." Auch Neuweilers Bürgermeister Martin Buchwald eilte schleunigst zur Unglücksstelle, um sich ein Bild von der Lage zu machen.