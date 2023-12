Cyber-Mobbing an Villinger Realschule

1 Die Villinger Karl-Brachat-Realschule machte jetzt einen Vorfall von Cyber-Mobbing öffentlich. Foto: Marc Eich/Eich

Lehrer werden auf TikTok beleidigt und beschimpft. Diesen Fall von Cyber-Mobbing gab es jetzt an der Karl-Brachat-Realschule in Villingen. Die Realschule machte den Vorfall öffentlich.









Mit Veröffentlichungen an die Presse und auf der Homepage unter der Überschrift „Mobbing an der Karl-Brachat-Realschule – NEIN!“ reagiert die Schule auf Cybermobbing gegen eigene Lehrkräfte. Die große Schule mitten in Villingen hat rund 50 Lehrkräfte.