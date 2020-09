Crash mit Kretschmann-Kolonne Einjähriges Kind nach Unfall auf A 81 gestorben

Vor Spitzentreffen in Berlin

Staatsfonds für Autofirmen angeregt

In der Autobranche geht es vor allem kleineren Zulieferfirmen in der Corona-Krise schlecht. Für sie dringt die Gewerkschaft IG Metall auf eine besondere Hilfe des Staates. Am Dienstag steht das nächste Spitzentreffen bei Kanzlerin Merkel an.