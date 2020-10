Covid-19 im Zollernalbkreis Corona-Infektionszahlen steigen weiter an

Die Betroffenen leben demnach in Balingen (8), Burladingen (5), Meßstetten (4), Albstadt, Hechingen und Rangendingen (jeweils 3), Nusplingen (2) sowie in Bitz, Winterlingen, Haigerloch, Hausen am Tann, Bisingen und Grosselfingen (je 1).

Die Zahl der aktuell als infiziert geltenden Menschen beträgt 136. Insgesamt haben sich 1579 Menschen im Landkreis das neuartige Virus eingefangen; 1373 einst Infizierte gelten als genesen, 70 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 gestorben.