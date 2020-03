Coronavirus Tests müssen doch wiederholt werden

Es bleibt dabei: Bis zu rund 2000 Menschen, deren Coronavirus-Tests in einem Ravensburger Labor untersucht werden sollten, sollen ein zweites Mal eine Probe abgeben. Das MVZ Labor Ravensburg hatte am Sonntag den Behörden mitgeteilt, dass rund 2000 Proben aus den Kreisen Tübingen, Biberach, Ravensburg und dem Bodenseekreis zum Teil nicht mehr verwertbar sein könnten. Am Montag gab die Einrichtung zwar Entwarnung und stellte klar: "Alle bei uns eingelieferten Proben werden wir schnellstmöglich untersuchen." Die Behörden blieben aber auch am Montag bei ihrer Aufforderung vom Vortag: Betroffene, die noch kein Ergebnis und weiter Symptome haben, sollen demnach ein zweites Mal zum Test.

Das Verhalten des Labors stiftete bei den Behörden Verwirrung. Kritisiert wurde die "unbefriedigende Kommunikation" des Labors.