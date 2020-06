Coronavirus Sammelspaß und Fan-Artikel ohne EM?

Was zu keinem Fußballturnier fehlen darf sind Sammelalben. Ob beim Einkauf an der Kasse, in den Verpackungen von Produkten oder online bestellbar - man stolpert überall über die Karten mit den Nationalspielern. Doch die Mannschaft ändert sich mit jedem Turnier - Spieler kommen hinzu oder fallen weg. Deshalb lässt sich - anders als bei T-Shirts oder Fahnen - eine geplante Sammel-Aktion nicht auf 2021 verschieben. Verzichten müssen Fans auf den Spaß jedoch nicht.

"Wir sind der Meinung: Sammeln macht immer Spaß", so Ferrero. Die Unternehmensgruppe startete wie geplant im April die Aktion Teamsticker. Denn: "Viele unsere Aktionen haben zum Teil längere Vorlauf- und Planungszeiten und lassen sich daher auch nicht kurzfristig verändern oder verschieben." Fans finden seit April in bestimmten Produktpackungen mehrere Sticker oder einen Code, der online gegen Sticker eingelöst werden kann. "Trotz Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft ins Jahr 2021 findet die Aktion großen Anklang", teilt Ferrero mit. Nächstes Jahr möchte die Unternehmensgruppe die EM ebenfalls wieder begleiten. Genaueres werde derzeit noch geplant.

Einnahmen gehen an "Ein Herz für Kinder"

Auch an den Rewe-Kassen stoßen Kunden auf die Sammelkarten. "Gerade in diesen für Familien mit Kindern schwierigen Zeiten ist eine Aktion absolut sinnvoll, die einerseits Abwechslung und Beschäftigung für zu Hause fördert und andererseits Generationen beim Sammeln zusammenbringt und Spaß macht“, sagt Geschäftsführer Peter Maly. Die DFB-Karten gibt es je nach Einkaufswert gratis dazu, das Album ist für einen Euro erhältlich. Die Einnahmen spendet das Unternehmen an "Ein Herz für Kinder". "Mit dem Geld unterstützen wir verschiedene Projekte, die Betroffenen dabei helfen, die Folgen der Corona-Krise für sie zu mildern", erklärt Maly. Auch ohne EM findet die Aktion laut Rewe großen Anklang. Die Sammelkarten seien beliebt und begehrt.

Eine positive Bilanz zieht auch der Verlag Panini. Durch zahlreiches Feedback der Sammler habe sich Panini dazu entschlossen, trotz der Turnier-Verschiebung ein Preview Stickeralbum anzubieten. Zur EM 2021 will der Verlag dann ein aktualisiertes Album auf den Markt bringen.

Klar ist: die sonst überfüllten Public Viewing-Plätze bleiben dieses Jahr leergefegt, Hupkonzerte finden höchstens in Autokinos statt und die Deutschlandfahne muss noch ein Jahr im Keller bleiben. Trotzdem bleibt die Vorfreude auf die nächste EM bestehen.