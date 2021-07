1 Die Impfkampagne des Landkreises wird an die Empfehlung der STIKO angepasst. Foto: Gollnow

Das Land Baden-Württemberg hat am vergangenen Freitag seine Impfkampagne an die aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) angepasst. Auch im Kreisimpfzentrum Dornstetten (KIZ) wird daher seit Samstag Personen, die einen Zweitimpftermin mit Astrazeneca gebucht haben, ein mRNA-Impfstoff angeboten.

Kreis Freudenstadt - Wie das Landratsamt in Freudenstadt mitteilt, sind aktuell ausreichend Impfdosen, hauptsächlich von Moderna, vorrätig. Sollte sich das ändern und das Angebot nicht mehr sichergestellt sein, wollen die Verantwortlichen darüber auf der Internetseite des Landkreises www.kreis-fds.de informieren.

Hinsichtlich der Verkürzung des Impfabstands seien die Impfzentren in engem Austausch mit dem Land Baden-Württemberg; nach aktuellen Informationen sollen die Zweitimpftermine in den Kalenderwochen 27 und 28 wie gebucht bestehen bleiben, für die anschließenden Wochen stehe eine gemeinsame Strategie kurz vor dem Abschluss. In den nächsten Tagen würden das Land und das KIZ Dornstetten darüber informieren, so das Landratsamt. Bis dahin bittet das Team des KIZ von Nachfragen abzusehen.

75.168 Impfungen

Bislang impften die Mitarbeiter des KIZ 75.168-mal – davon waren 44.015 Spritzen Erstimpfungen und 30.105 Zweitimpfungen. 1048 Impflinge erhielten die Einmalimpfung von Johnson & Johnson. Darüber hinaus wurden 31.758 Erst- und 23.634 Zweitimpfungen in den 68 Impfpraxen im Landkreis verabreicht.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt im Kreis Freudenstadt indessen auf niedrigem Niveau. Am Freitag, 2. Juli, wurden dem Landratsamt keine neuen positiven Tests gemeldet. Wegen der stabil niedrigen Infektionslage gibt die Kreisverwaltung am Wochenende keine Zahlen mehr bekannt. Am Freitag waren noch 16 akut infizierte Personen in Isolierung. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen blieb bei insgesamt 160. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug nach Angaben des Landesgesundheitsamts am Freitag 5,1, sank am Samstag auf 4,2 und stieg am Sonntag wieder auf 5,1. Dieser Wert wurde auch für Montag gemeldet.