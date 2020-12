Coronavirus im Zollernalbkreis Drei weitere Tote – Inzidenz ist nahe 200

Mit diesen neuen Corona-Fällen hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen im Kreis seit dem Frühjahr auf insgesamt 3176 erhöht. Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist deutlich angestiegen auf 188,5 (Sonntag: 165,3).

Als derzeit infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts 657 Menschen im Kreis. Die meisten davon leben in Balingen (149), gefolgt von Albstadt (126), Bisingen (58), Schömberg (57), Hechingen (55), Meßstetten (33), Haigerloch (32) und Rosenfeld (29). 2435 Menschen, die sich das Virus eingefangen haben, gelten als wieder genesen. In fast allen Städten und Gemeinden im Zollernalbkreis gibt es aktuell infizierte Personen. Nur Dautmergen, Nusplingen sowie Ratshausen gelten nach wie vor als "corona-frei".

Derweil ist über das Wochenende auch die Zahl der Patienten deutlich angestiegen, die wegen einer Covid-Erkrankung im Zollernalb-Klinikum behandelt werden. 35 Corona-Patienten waren dort am Montag aufgenommen, das sind zehn mehr als am Freitag. Vier von ihnen liegen auf der Intensivstation (zwei weniger als am Freitag), weiterhin zwei müssen sogar beatmet werden.