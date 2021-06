1 Manfred Lucha nahm an der Regierungspressekonferenz am heutigen Dienstag teil. Foto: dpa/Christoph Schmidt

In der Regierungspressekonferenz ist über ein neues Förderprogramm in Schulen gesprochen worden. Auch über den Curevac-Impfstoff gibt es Neuigkeiten. Die Konferenz können Sie im Liveticker nachlesen.

Stuttgart - Die Inzidenzzahlen im Zusammenhang mit der Coronapandemie sinken in Baden-Württemberg. In vielen Landkreisen und Städten werden Handel, Gastronomie und Schulen vorsichtig geöffnet. Welchen Fortschritt gibt es bei den Impfungen im Land? Wie sieht die Förderung in Schulen aus? In unserem Liveticker können Sie die Aussagen aus der Regierungspressekonferenz nachlesen:

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.