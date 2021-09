1 An der Grund- und Werkrealschule ist eine Klasse wegen eines Coronaausbruchs geschlossen. Foto: Hahnel

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch für Bad Dürrheim zwölf neue Fälle. Betroffen sind zwei Schulen, eine Klasse wurde geschlossen.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Auf Anfrage bestätigte das Landratsamt, dass es mehrere Coronafälle an zwei Schulen in Bad Dürrheim gab. Die Stadt wurde präziser, es handelt sich dabei um die Grund- und Werkrealschule (GWRS) und um die Realschule. An der GWRS wurde eine Klasse vorläufig für diese Woche geschlossen, dann werde neu entschieden. Ab sofort, so der städtische Pressesprecher Alexander Stengelin, gelten die entsprechenden Vorkehrungen des Gesundheitsamtes. Das heißt die Klassen dürfen weder in den Pausen, noch im Religions- oder Sportunterricht gemischt werden.

Bereits vor diesem Ausbruch hatte man Fälle, diese waren jedoch nur vereinzelt aufgetreten und betrafen beispielsweise Geschwisterkinder, so Stengelin.