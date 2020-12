Corona-Zahlen klettern weiter Fünf weitere Tote und 121 neue Fälle im SBK

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Donnerstag 82 am Coronavirus erkrankte Personen. Von den derzeit 69 Intensivbetten am Schwarzwald-Baar-Klinikum sind 52 belegt, 21,74 Prozent davon durch Corona-Patienten, einer muss invasiv beatmet werden. 17 Betten sind frei (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Donnerstag, 15.45 Uhr). Das Landesgesundheitamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz aktuell mit 210,3 an (Stand: Donnerstag, 16 Uhr). Im Abstrichzentrum in Schwenningen wurden am Mittwoch 130 Personen getestet. Dieses ist im Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen am Samstag von 9 bis 12 Uhr wieder geöffnet.

Die Corona-Hotlines des Gesundheitsamts (Gesundheit, Telefon 07721/9 13 71 90; Corona-Verordnung, Telefon 07721/9 13 76 70; "Reiserückkehr" Telefon 07721/9 13 76 79) sind wieder am Montag von 8 bis 11.30 sowie 14 bis 16 Uhr erreichbar.