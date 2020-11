Corona-Verordnung Wirte in Geislingen hadern mit Lockdown

"Am meisten tun mir die Gastronomen leid", kann man oft hören, wenn man mit Geislingern über die Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona-Pandemie spricht. Viele sehen es kritisch, dass die Gasthäuser, die in den vergangenen Monaten viel für den Schutz ihrer Kunden getan haben, seit zwei Wochen wieder zu haben müssen. Mehr über die Situation der Geislinger Gastronomen lesen Sie in unserem (SB+)-Artikel.