Corona-Verordnung Polizei drückt bei Genesenen kein Auge zu

Region - Knapp 27.000 Corona-Infizierte gelten in Baden-Württemberg als genesen. Viele von ihnen könnten sich nun fragen: Muss ich mich wirklich an die Corona-Regeln halten - also Masken tragen, Kontaktverbot und Co.? Schließlich gelten diese Menschen zwischenzeitlich als immun und können auch keine anderen Personen mehr anstecken. Warum die Polizei dennoch kein Auge zudrückt und warum es bislang keine Ausnahmeregelung für Immune gibt, lesen Sie in unserem (SB+)-Artikel.