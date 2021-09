1 Es gibt viele Wege zum Testergebnis – auch Lolli-Tests. Foto: Reichel

Erneut schlagen sich besonders viele Infektionen in der Corona-Statistik rund um das Oberzentrum Villingen-Schwenningen nieder.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - 11 546 Infektionen – so viele Ansteckungen mit dem Coronavirus hat es seit Beginn der Pandemie im Schwarzwald-Baar-Kreis gegeben.

Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit: So gibt es in der Statistik neben den 11 546 Infektionen bislang (+91 im Vergleich zum Vortag), 10 952 Genesene (+38) sowie 219 Todesfälle (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 375 Personen (+53), 70 Personen davon sind vollständig geimpft. Mit Stand zum Dienstag wurden 3921 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 375 an Covid-19 Infizierten sind 247 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen – alle Fälle sind Delta-Varianten.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Mittwoch 13 am Coronavirus erkrankte Personen. Die Lage im Krankenhaus ist entspannt – von 44 Intensivbetten sind 37 belegt, drei davon durch Corona-Patienten, von welchen wiederum einer invasiv beatmet werden muss. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt mit 116,0 an (Stand: Dienstag, 16 Uhr) – am Vortag lag sie bei 115,1.

Die 91 Neuinfektionen verteilen sich im Kreisgebiet wie folgt: Bad Dürrheim (12), Blumberg (1), Bräunlingen (2), Brigachtal (6), Dauchingen (3), Donaueschingen (3), Niedereschach (1), St. Georgen (6), Triberg (2), Tuningen (4), Villingen-Schwenningen (48) und Vöhrenbach (3).

Die letzte Gelegenheit zur Impfung im Kreisimpfzentrum besteht am heutigen Donnerstag.

Das Kreisimpfzentrum bietet in der Tennishalle in VS-Schwenningen (Waldeckweg 25) eine Corona-Schutzimpfung ohne eine vorherige Anmeldung an. Von montags bis freitags kann von jeweils 11 bis 19 Uhr jeder, der geimpft werden möchte, einfach vorbeikommen. Das Kreisimpfzentrum ist bis Donnerstag, 30. September geöffnet. Zum Impftermin müssen mitgebracht werden: Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), Impfpass (falls keiner vorhanden ist, wird eine Impfbescheinigung ausgestellt) und die elektronische Gesundheitskarte (eGK). Weitere Infos unter: www.lrasbk.de/Kreisimpfzentrum/