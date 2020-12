Corona-Pandemie in St. Georgen Arbeit für das Bürgeramt wächst stetig

"Wir sind schon an der Belastungsgrenze", erzählt er. Seit Monaten versuchen er und sein dreiköpfiges Team, die Fragen der St. Georgener Bürger zu beantworten, brüten sie über den neuen Verordnungen und gehen – wie ganz nebenbei – dem Tagesgeschäft nach, das eben trotz einer Pandemie aufläuft.

Dass Gesundheitsämter in diesen Zeiten überfordert sind, ist in aller Munde. Dass Ordnungsämter auf kommunaler Ebene das selbe erleben – darüber sprechen nur wenige. Einer, den es momentan besonders hart trifft: Christian Pflumm.

"Herr Pflumm hat für mich gesehen mit die größte Belastung", meint Esterle. Denn als Gemeindevollzugsbeamter ist er draußen unterwegs, die erste Anlaufstelle, die mitunter auch viel Frust abbekommt. "Wenn er kontrolliert, ob jemand die Maskenpflicht einhält, macht er das ja nicht zum Spaß", sagt der Amtsleiter. "Sondern, um unsere Bürger zu schützen."

Verwarnungen sinken von 2500 auf 500

Am Beispiel des Gemeindevollzugsdienstes zeigt sich auch, wie sehr sich die Aufgaben des Bürgeramtes aufgrund der Pandemie verschoben haben. Denn Pflumm konzentriert sich derzeit mehr auf die Corona-Vorgaben als den ruhenden Verkehr. Normalerweise werden im Schnitt zweieinhalb Tausend Verwarnungen im Jahr erteilt. Dieses Jahr waren es gerade einmal 500.

Während viele Bürger Verständnis zeigten, gebe es auch jene, die aggressiv reagieren oder sich gar über den Ordnungsdienst beschweren. "Der hat einen schweren Job und macht das richtig gut", bricht Esterle eine Lanze für seinen Mitarbeiter.

Doch auch die übrigen Angestellten – Renate Beha und Sabine Storz – haben es nicht leicht. "Ich habe manchmal am Tag 100 Telefonate und die Kollegen auch, es ist wirklich anstrengend", so Esterle. Dabei könnten viele Antworten auf die Fragen, die Bürger haben, auch im Internet gefunden werden. "Wir sind natürlich immer da für jegliche Anliegen, aber wer vorher auf den einschlägigen Seiten nachschaut, entlastet uns etwas", sagt er. Auch all jene, die sich einfach an die Regeln halten, würden dem Bürgeramt indirekt damit helfen.

Neben der Beantwortung von Corona-Fragen ist die Abteilung mittlerweile auch mit der Entlassung von Infizierten aus der Quarantäne beschäftigt. "Darüber hinaus ist der Schülerverkehr, etwa Verstärkerbusse, ein Thema. Die Verkehrssituation am Bildungszentrum bedarf einer ständigen Absprache mit den Schulleitern", erklärt Esterle.

Normales Tagesgeschäft läuft weiter

Parallel habe man dieses Jahr beispielsweise auch den Kindergarten Stadtzwerge eingerichtet oder arbeite an der Online-Anmeldung für Eltern mit Kindergartenkindern. "Zusammengefasst: Das normale Tagesgeschäft läuft eben weiter."

Als Markus Esterle nach dem Interview den Hörer auflegt, kann man es schon ahnen: Es wird nicht das letzte Gespräch an diesem Freitag gewesen sein. Das dauerhafte Klingeln der Telefone – es ist ein Geräusch, das im Bürgeramt wohl noch längere Zeit an der Tagesordnung sein wird.

Die Corona-Regeln gleichen manchmal einem nahezu undurchdringlichen Dickicht. Gute Hilfestellungen geben hier die offiziellen Behördenseiten. Das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises verweist unter www.lrasbk.de direkt auf der Startseite auf eine Corona-Rubrik mit wichtigen Infos und interessanten Grafiken. Und auch das Sozialministerium bietet eine detaillierte Frage-Antwort-Sektion, zu finden im Internet auf der Startseite von www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de.