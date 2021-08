Corona-Pandemie in Schonach

1 Ein analoger Luca-Schlüsselanhänger kann auf der Tourist-Information Schonach abgeholt werden. Die Registrierung des Anhängers erfolgt derzeit noch selbstständig. Foto: Gemeinde

Pandemie: Gemeinde stellt Schlüsselanhänger zur Verfügung

Interessante Wege für alle jene, die die Luca-App auch ohne Handy nutzen möchten, geht man nun in Schonach.

Interessante Wege für alle jene, die die Luca-App auch ohne Handy nutzen möchten, geht man nun in Schonach.

Schonach. Trotz aller Bequemlichkeit – nicht jeder kann oder möchte die Kontaktverfolgung auf digitalem Wege möglich machen – Schonach bietet seinen Bürgern hierzu nun eine neue Gelegenheit. Der Luca-Schlüsselanhänger ist das analoge Gegenstück zur Luca-App. Der Schlüsselanhänger ist gedacht als einfache Alternative für Nutzer, die kein Smartphone haben und regelmäßig Luca-Standorte, wie zum Beispiel das Naturschwimmbad Schonach, besuchen.

Die Gemeinde Schonach bietet den analogen Luca-QR-Code ab sofort kostenfrei für alle Bürger an. Der Schlüsselanhänger kann in der Tourist-Information (Hauptstraße 6) in Schonach abgeholt werden. Da für die Verifizierung noch die eigene Telefonnummer des Nutzers angegeben werden muss, muss der Schlüsselanhänger zuhause registriert werden. Die Tourist-Info steht für Fragen der Bürger auch telefonisch bereit unter 07722/96 48 10.

Nach Erhalt des analogen Luca-Schlüsselanhängers kann dieser online unter https://app.luca-app.de/registerBadge/ registriert werden. Hierzu werden die abgedruckte Seriennummer des Anhängers sowie die Kontaktinformationen des Nutzers eingetragen. Im Anschluss wird der Schlüsselanhänger durch eine TAN verifiziert. Diese erhalten die Nutzer über eine SMS auf die angegebene Handynummer, oder einen Anruf auf der Festnetznummer. Anschließend muss die TAN beim Registrierungsprozess angeben werden, so dass der Schlüsselanhänger korrekt registriert wurde. Erst dann kann er bei den teilnehmenden Stellen eingesetzt werden.

Auch das Naturschwimmbad Schonach arbeitet mit der Registrierung der Kontaktdaten mit der Luca-App. Für Besucher ohne mobile Endgeräte, erleichtert der Schlüsselanhänger den Zutritt. Dieser wird vom Eingangspersonal gescannt und dem Besuch ins Naturschwimmbad steht nichts mehr im Wege – ganz ohne ausfüllen eines Kontaktformulars. Die Kontaktdaten werden durch den QR-Code übermittelt.