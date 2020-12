Corona-Pandemie im Kreis Freudenstadt Infizierten-Zahl steigt wieder sprunghaft an

Woran liegt das? Laut Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts Freudenstadt, fallen die Zahlen von Montag und Dienstag deshalb niedriger aus, weil am Wochenende weniger getestet wird. Am Montag und Dienstag bekomme das Landratsamt die Zahlen vom Wochenende auf den Tisch. Erst am Mittwoch erhalte man dann die Zahl vom Montag.

Die Infizierten, die am Mittwoch gemeldet wurden, kommen außerdem aus Alpirsbach, Baiersbronn (plus zwei), Dornstetten (plus zwei), Empfingen (plus drei), Eutingen (plus fünf), Glatten (plus zwei), Grömbach (plus drei), Pfalzgrafenweiler (plus drei) und Waldachtal (plus zehn). Eine Korrektur musste bei der Zahl in Schopfloch vorgenommen werden. Dort ist eine Person weniger infiziert.