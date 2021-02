Corona-Pandemie Handwerkskammer Reutlingen erwartet schwieriges Quartal

"Die Stimmung hat sich abgekühlt, wenn auch je nach Branche in unterschiedlichem Ausmaß", fasst Hauptgeschäftsführer Joachim Eisert die Umfrageergebnisse zusammen: "Bau, Ausbau und Zulieferer stehen nach wie vor vergleichsweise gut da. Anders ist es bei den rund 4500 Betrieben in der Region, die direkt oder mittelbar von den Pandemie bedingten Einschränkungen betroffen sind, und dies zum zweiten Mal innerhalb von zehn Monaten."

36 Prozent der Unternehmen verzeichneten im Schlussquartal 2020 weniger Bestellungen und Aufträge (Vorjahr: 14 Prozent). Einen Zuwachs meldeten hingegen 18 Prozent (Vorjahr: 25 Prozent). In der Folge hat das Auftragspolster laut Handwerkskammer über alle Branchen hinweg deutlich abgenommen. Der durchschnittliche Bestand im Bezirk der Handwerkskammer beträgt 7,5 Wochen, drei weniger als vor zwölf Monaten.

Die Ausnahme vom Trend stellt das Bauhauptgewerbe dar. Die Maurer, Zimmerer und Dachdecker konnten zuletzt nochmals zusätzliche Aufträge gewinnen und ihren Bestand um drei auf nunmehr 17,3 Wochen ausbauen. Parallel zum Auftragsrückgang ist die Betriebsauslastung gesunken. Der Anteil der Betriebe, die über erhebliche freie Kapazitäten verfügen, hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Jedes fünfte Unternehmen meldet eine Auslastung von bis zu 60 Prozent (Vorjahr: 9,4 Prozent). Gleichzeitig hat sich die Zahl der Betriebe, die über die 100-Prozent-Marke gehen, von 20 Prozent auf zwölf Prozent nahezu halbiert.

Die Erwartungen für die kommenden Wochen fallen zurückhaltend aus. Allein die Metall- und Elektrobetriebe rechnen mit Blick auf die stabile Lage ihrer Industriekunden mit besseren Geschäften. Das Bauhauptgewerbe sieht momentan kein Potenzial für weitere Zuwächse, geht aber von einer unverändert guten Lage aus. Alle anderen Branchen liegen mit ihrer Prognose im negativen Bereich.

Höchste Zeit für Öffnung der Betriebe

Der Erwartungsindex für die Handwerkskammer Reutlingen fällt auf minus 25,6 Punkte, in der Gruppe der Personenbezogenen Dienstleister gar auf minus 73,9 Punkte. Für manche dieser Betriebe gehe es mittlerweile um die Existenz, so Eisert: "Der harte Lockdown kann nicht endlos verlängert werden, selbst wenn massiv finanzielle Hilfen für Unternehmen gewährt werden." Deshalb sei es höchste Zeit für eine Öffnung der Betriebe.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Kammer gemeinsam mit den fünf Friseurinnungen im Bezirk in einem Schreiben an Ministerpräsident Kretschmann, Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut und Sozialminister Lucha unter Hinweis auf die große Not der Betriebe und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Wiedereröffnung der rund 1750 Friseur- und Kosmetikbetriebe zum 1. Februar gefordert. "Diese Unternehmer haben ihre Hausaufgaben bereits im Frühjahr vergangenen Jahres gemacht und im darauffolgenden Sommer bewiesen, dass die erforderlichen Hygienestandards erfüllt werden und die Sicherheit von Kunden und Beschäftigten gewährleistet ist. Dies würden die Betriebe auch jetzt wieder garantieren", betont Eisert: "Jeder weitere Tag im Lockdown gefährdet diese Betriebe, Arbeitsplätze und Lehrstellen." Dass die Handwerkskammer hierauf bislang keine Antwort erhalten habe, sei für eine dem Mittelstand angeblich verpflichtete Regierung erstaunlich.

Die 13.600 Handwerksbetriebe in den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb erwirtschaften einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro, beschäftigen über 78.000 Mitarbeiter und bilden rund 4900 junge Menschen aus.