Corona-Pandemie Andrang auf FFP2-Masken in Balinger Apotheken

Vor der Friedrich Apotheke hingegen informierte ein Schild die Besucher: "Leider ist der Bestand an FFP2-Masken momentan bereits vergeben!"

Auch in die Eyach Apotheke in der Karlstraße strömten die Kunden. "Wir haben noch Masken", versicherte Ludmilla Derr. Zu den Menschen, die ihre Masken abholen wollten kamen auch noch diejenigen hinzu, die sich zum Jahresende mit Medikamenten eindecken wollten, berichtete sie.

1000 Masken schon am frühen Morgen vergriffen

In der Bären Apotheke in Frommern waren hingegen die 1000 Masken, die auf Lager waren schon am frühen Morgen vergriffen, wie Apotheker Caspar Spindler sagte. "Es ist nicht schlecht, dass jeder eine Maske kriegt, aber man sollte es früher wissen", findet Spindler – eine Meinung die er mit seinen Kollegen teilt. Er hofft, dass er noch diese Woche Nachschub erhält.

Diese Hoffnung hat die Hirschberg Apotheke in Frommern nicht. Sie hat gleich gar keine Masken bekommen und musste deswegen am Dienstag ein entsprechendes Schild an die Tür hängen und ihre Kunden vertrösten. Der Grund: Ihre Zulieferfirma hatte auf Nachfrage mitgeteilt, dass sie frühestens kommende Woche liefern kann.

Bei gleich zwei Herstellern hat sich die Endinger Gingko Apotheke eingedeckt und hat entsprechend große Vorräte. "Wir haben noch 3000 Masken", lässt Inhaberin Jutta Scheuerle wissen. Auch dort bildeten sich Schlangen, doch die Apotheke hat ein Konzept erstellt, damit Menschen, die nicht wegen einer Maske kommen, separat bedient werden können und nicht unnötig lange warten müssen. Die Gingko-Apotheke versorgt zudem Heime mit FFP2-Masken.

Menschen über 60 haben Anspruch

Laut Bundesgesundheitsministerium haben Menschen, die älter als 60 Jahre sind, einen Anspruch auf drei Gratis-Masken. Einen Anspruch haben auch bestimmte chronisch Erkrankte, beispielsweise wenn sie Lungen-, Herz- oder Nierenerkrankungen haben, dement sind oder einen Schlaganfall hatten.

Die Masken können bis Ende des Jahres abgeholt werden. Von Januar an sollen dann berechtigte Patienten mit weiteren Masken versorgt werden. Dafür gibt es von den Krankenversicherungen Berechtigungsscheine für zweimal je sechs FFP2-Masken. Als Eigenanteil wird für jeweils sechs Masken eine Zuzahlung von zwei Euro vorgesehen. Insgesamt hat jeder Betroffene Anspruch auf 15 Masken, also rechnerisch eine pro Woche bis zum Beginn des Frühjahrs.

"Wir Apotheker geben unser Bestes und appellieren an unsere Patienten, etwas Geduld zu haben und nicht alle am ersten Tag die Apotheken zu stürmen. Ich rufe außerdem jeden Patienten dazu auf, seine Stammapotheke aufzusuchen", hatte Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, im Vorfeld angekündigt. "Die Apotheken können nur die Masken verteilen, die sie auf dem Markt beschaffen konnten. Das geht nicht alles an einem Tag", warnte er.