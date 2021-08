1 Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen im Kreis mit. Foto: Pixabay

Um 37 neue Fälle steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen der Region.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldete die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. So wurden bislang 10 317 Corona-Infektionen registriert (+37 im Vergleich zum Vortag), gleichzeitig gelten 9945 Personen als genesen (+10) und werden 214 Todesfälle (+0) in Zusammenhang mit dem Virus gebracht. Damit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 158 Personen (+27). Mit Stand zum Dienstag wurden 2844 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet, von den aktuell 158 an Covid-19 Infizierten sind 79 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, darunter 78 mal die Delta-Variante. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am Mittwoch 16 am Coronavirus erkrankte Personen – sechs davon liegen auf der Intensivstation, wo von den derzeit 48 Intensivbetten 36 belegt sind (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Mittwoch, 13 Uhr).

Die 37 neuen Fälle verteilen sich wie folgt im Kreis: Bad Dürrheim (1), Bräunlingen (3), Brigachtal (1), Donaueschingen (1), Furtwangen (1), St. Georgen (2), Villingen-Schwenningen (27) und Vöhrenbach (1). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 55,1 an (Stand: Dienstag, 16 Uhr). Am Vortag lag sie bei 46,6.