Corona-Lockerungen Private Feiern ab Juni wieder erlaubt?

Zeitgleich sollen auch öffentliche Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen wie Vereinsversammlungen oder Theateraufführungen in dieser Größenordnung zulässig sein. Das sieht ein Stufenkonzept zur schrittweisen Zulassung von Veranstaltungen bis 1000 Personen vor, auf das sich eine von der Landesregierung eigens dafür eingesetzte interministerielle Arbeitsgruppe am Donnerstag verständigt hat. Das Konzept muss jedoch vom Kabinett noch abgesegnet werden.

Bundesweit sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis zum 31. August verboten. Für alle anderen Veranstaltungen können die Bundesländer spezifische Regelungen erlassen. Derzeit dürfen in Baden-Württemberg bis zu 50 Personen an Beerdigungen teilnehmen, für Geburtstagsfeiern und alle weiteren Veranstaltungen gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen von maximal fünf Personen in einer Wohnung oder zwei Hausständen im Freien.