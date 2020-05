Corona-Lockerungen Hoffnungsschimmer für Kindergartenkinder und Eltern

Vom Land gab es vorab die Auflage, dass die Einrichtungen zu maximal 50 Prozent belegt werden dürfen - also mit der Hälfte der Kinder, die normalerweise in einer Kita betreut werden. Auch dürfen die verschiedenen Gruppen einer Einrichtung nicht mehr gemischt werden, weder in den Innenräumen noch im gemeinsamen Garten.

Maskenpflicht in einigen Einrichtungen

Wie dies konkret aussieht? Eltern und Erzieher(innen) berichten gegenüber schwarzwaelder-bote.de von unterschiedlichen Spielzeiten, Zäunen in den Gärten oder aber Grenzlinien in den Sandkästen, um den Kleinsten die Abstandsregeln klarzumachen. Auch müssten Kinder in einigen Einrichtungen Masken tragen. "Das ist kein Miteinander mehr", erklärte eine betroffene Mutter im Gespräch mit unserer Redaktion. Eine andere erzählt von übertriebenen Hygieneregeln in ihrer örtlichen Kita: Der Sohn habe "vom ganzen Desinfektionsmittel schon ganz wunde Finger" gehabt.

Dies könnte sich jedoch bald ändern: Kinder würden anscheinend nicht nur seltener krank, sondern seien wohl auch weniger häufig mit dem neuen Coronavirus infiziert als Erwachsene, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag zu ersten Ergebnissen aus einer Kinderstudie. Es könne ausgeschlossen werden, dass Kinder besondere Treiber des aktuellen Infektionsgeschehens seien.

Auch Vorteile für Grundschulen

Die Federführung für die Studie lag beim Zentrum für Infektionskrankheiten und beim Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg. Beteiligt waren außerdem die Unikliniken in Freiburg, Tübingen und Ulm.

Die Studie werde zwar noch ausgewertet, so Kretschmann. Auf ihrer Grundlage habe die Landesregierung aber beschlossen, ein Konzept für die weitere Öffnung der Grundschulen zu entwickeln und Kitas bis Ende Juni vollständig zu öffnen.

Laut Landesregierung wurden insgesamt etwa 5000 Menschen, die keine Symptome hatten, auf das Virus und auf Antikörper getestet, darunter 2500 Kinder unter zehn Jahren und jeweils ein Elternteil.

Elternvertreter fordern Mitspracherecht

Derweil hat sich am Montag in Stuttgart ein sogenannter Landeselternbeirat in Form von Elternbeiräten von Kinderbetreuungseinrichtungen aus ganz Baden-Württemberg gegründet. Die Vertreter fordern, künftig in wichtige familienpolitische Entscheidungen mit einbezogen zu werden.

Oliver Ruhmann, Sprecher der Konferenz der Gesamtelternbeiräte in Stuttgart und Mitgründer der Landesvertretung, erklärte in einer Mitteilung, dass es vor allem die chaotische Kommunikation des Kultusministeriums sei, die Eltern verunsichere und wütend mache.

In einem Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann fordern die Elternvertreter jetzt unter anderem einen runden Tisch, an dem Vertreter aus Politik und Gesellschaft gemeinsam Pläne und Perspektiven für Familien in der Coronazeit entwickeln sollen.

Personal soll regelmäßig getestet werden

Eisenmann erklärte unterdessen, weil einige Lehrer und Erzieher zu Risikogruppen gehörten, müsse die vollständige Öffnung der Kitas und Grundschulen gründlich vorbereitet werden. Ziel sei deshalb, den eingesetzten Lehrkräften und Erziehern regelmäßige Corona-Tests zu ermöglichen.

In Baden-Württemberg werden nach den letzten verfügbaren Zahlen vom vergangenen Jahr rund 444.000 Kinder in Kitas betreut.