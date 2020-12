Corona-Lockdown Diese Regeln gelten ab Mittwoch in Baden-Württemberg

Was ist mit Übernachtungen?

Laut den "Fragen und Antworten" der baden-württembergischen Landesregierung ist die Anreise zu Verwandten und Freunden zwecks eines Übernachtungsbesuchs zwischen 5 und 20 Uhr erlaubt. Aber auch bei einer Übernachtung muss beachtet werden, dass sich maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen dürfen. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahren zählen nicht zur Personenzahl.

Eine Übernachtung ist allerdings auch nur erlaubt, wenn man einen triftigen Grund für den Aufenthalt hat. Als triftiger Grund gilt etwa die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen. "Unter dem Strich bedeutet das, dass reine Freundschafts- oder Verwandtschaftsbesuche so geplant werden müssen, dass man um 20 Uhr wieder zu Hause ist", heißt es.

Das Übernachten bei (Lebens-)Partnern ist auch ohne triftige Gründe erlaubt.

Wie viele Menschen darf man draußen treffen?

Sport und Bewegung an der frischen Luft sind ausschließlich alleine, mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer weiteren nicht im selben Haushalt lebenden Person gestattet.

Was ist mit Weihnachten?

Die Bundesländer werden - abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen - von dieser Beschränkung zwischen dem 24. und 26. Dezember Ausnahmen zulassen und Feiern im "engsten Familienkreis" ermöglichen, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahren bedeutet. Der engste Familienkreis wird definiert als Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige. Erlaubt sein sollen Treffen mit bis zu vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus diesem Personenkreis.

Was ist an Silvester erlaubt?

Auch am Silvester- und am Neujahrstag gelten in Baden-Württemberg die Ausgangsbeschränkungen. Außerdem gilt bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Der Verkauf von Pyrotechnik wird generell verboten, vom Zünden von Silvesterfeuerwerk wird generell dringend abgeraten. Zudem gilt ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen, die die Kommunen definieren sollen. Ferner gelten auch an Silvester die schärferen Kontakbeschränkungen: Es dürfen also maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen.

Welche Geschäfte haben geöffnet?

Der Einzelhandel wird vom 16. Dezember bis zum 10. Januar geschlossen. Ausnahmen gelten für: Geschäfte für Lebensmittel, Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, den Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, den Weihnachtsbaumverkauf und den Großhandel. Baumärkte werden von der Bundesregierung nicht gelistet - sie müssen demnach schließen.

Kann ich zum Friseur gehen?

Nein. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden ebenfalls geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege, bleiben möglich.

Bleiben Schulen und Kitas geöffnet?

Nein. Im Südwesten werden die Weihnachtsferien nach vorn verlegt, um weitere Kontakte zu vermeiden. Ab Mittwoch sind Schulen und Kitas geschlossen. Nur für Abschlussklassen soll es bis zum regulären Ferienstart Fernunterricht geben.

Eine Notbetreuung von Kindern der Klassenstufen 1 bis 7 ist zwischen dem 16. bis 22. Dezember geplant. Für Kita-Kinder soll an den regulären Öffnungstagen ebenfalls eine Notbetreuung angeboten werden.

Darf ich draußen Glühwein trinken?

Nein. Das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit wird vom 16. Dezember bis 10. Januar verboten. Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt.

Welche Ausgangsbeschränkungen gelten nachts?

Nachts dürfen die Bewohner im Südewesten ihre eigenen vier Wände zwischen 20 und 5 Uhr nur aus triftigen Gründen verlassen. Zu diesen Gründen zählen:

- Ausübung beruflicher Tätigkeiten (einschließlich ehrenamtlicher Tätigkeiten wie Einsätze der Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst)

- Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen

- Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

- Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen

- Handlungen zur Versorgung von Tieren, wie etwa Gassi gehen (Achtung: Man darf nicht zu zweit sondern immer nur alleine mit dem Tier Gassi gehen.)

- Besuch von Schulen, Kindertagesstätten und beruflichen sowie dienstlichen Bildungsangeboten

- Besuch von Veranstaltungen des Studienbetriebs

- Besuch von religiösen Veranstaltungen

- Besuch von privaten Feiern in der Zeit vom 24. bis 26. Dezember.

- Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der sozialen Fürsorge dienen

Achtung: Privatpersonen dürfen ab 20 Uhr kein Essen mehr abholen, da dies nicht als triftiger Grund gilt. Nach 20 Uhr darf man sich also nur Essen per Lieferdienst bringen lassen. Und auch Einkaufen nach 20 Uhr gilt nicht als triftigen Grund für den Aufenthalt außerhalb der Wohnung und ist somit verboten. Tanken nach 20 Uhr ist widerum nur erlaubt, wenn es "besonders zu rechtfertigen ist".

Welche Ausgangsbeschränkungen gelten tagsüber?

Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist auch tagsüber zwischen 5 und 20 Uhr nur aus triftigen Gründen erlaubt. Es gelten die zuvor genannten Gründe für Nachtstunden. Dazu kommen diese Gründe:

- Sport und Bewegung an der frischen Luft (dazu zählen auch Wanderungen)

- Einkäufe

- Treffen im privaten Raum

- Teilnahme an Gerichtstermine, Gemeinderatssitzungen und Co.

- Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

- Besuch von Demonstrationen

Wie weist man bei den Ausgangsbeschränkungen einen triftigen Grund nach?

Laut Landesregierung genügt eine Glaubhaftmachung. "Wenn bei Kontrollen an der Glaubhaftmachung Zweifel bestehen, wird nachgehakt. In der Praxis gibt es bislang keine Probleme", heißt es.

Dürfen Gottesdienste stattfinden?

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur erlaubt, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt und eine Maskenpflicht auch am Platz eingehalten wird. Den Besuchern ist Gesang untersagt. Bei Zusammenkünften, in der Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer Auslastung der Kapazitäten führen könnten, ist eine Anmeldungserfordernis einzuführen.

Finden im Profisport weiter Wettbewerbe statt?

Der Profisport wird im Beschluss von Bund und Ländern nicht extra erwähnt. Anders als beim ersten harten Corona-Lockdown im Frühjahr kann er seine Wettbewerbe diesmal also zunächst fortsetzen.