Corona-Krise Was ist am Vatertag erlaubt, was nicht?

Region - Am kommenden Donnerstag, 21. Mai, ist Vatertag. Für viele Männer heißt das: den Bollerwagen aus der Garage holen, auf Wanderschaft gehen oder mit der Familie anderweitig den Tag genießen. Coronabedingt gibt es in diesem Jahr jedoch einige Einschränkungen. Was am Vatertag 2020 erlaubt ist und was nicht, erfahren Sie in unserem (SB+)Artikel.