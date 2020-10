Corona-Kontrollen in VS Handel und Gastronomie berichten von "Fallen"

Der nächste Fall. Ähnliches Vorgehen, andere Location: Wieder ein Kunde ohne Mund- und Nasenschutz. Ob er schnell auf die Toilette gehen dürfe? Er habe jedoch keine Maske dabei. Auch hier bleibt der Betreiber konsequent. Kurze Zeit später erfährt man, wer so dringend aufs WC musste: ein Beschäftigter der Stadt, erläutert Schurr. Ihre Namen preiszugeben oder gar öffentlich gegen solche Methoden zu protestieren, ergänzt Schurr, wage keiner von denen, die ihrem Ärger Luft gemacht haben. "Aus Angst vor noch mehr Kontrollen", will Schurr erfahren haben.

Empörung ist groß

Regte sich der örtliche SPD-Chef sich schon über den Einsatz ziviler Streifen auf, die vor allem in der Gastronomie unterwegs sind, hat er für ein solches Vorgehen überhaupt kein Verständnis mehr. Kontrollen müssen sein, aber "gezielt Fallen zu stellen, das geht gar nicht" Nicht nur Schurr selbst hat von einigen solcher "Kontrollen" gehört. Was er über persönliche Gespräche erfahren hat, das hört auch der Schwarzwälder Bote: "Ja, wir haben das schon von anderen mitbekommen", so die Reaktionen in Villingen wie in Schwenningen. Eine Händlerin berichtet darüber, dass sie Ähnliches erfahren habe. Glück für ihre Kollegin: Sie habe alles richtig gemacht. "Zum Schluss bekam sie sogar noch ein Lob für ihr korrektes Verhalten", erzählt die Filialleiterin aus VS. Doch wirklich freuen konnte sie sich darüber nicht. Der Aufreger ist jedoch nicht nur VS-gemacht. Auch aus anderen Städten wird Ähnliches berichtet: Verdeckte Kontrollen und die Bitte, das Geschäft ohne Maske betreten zu dürfen. Das Nachgeben wurde auch in anderen Kommunen für einzelne Händler und Gastronome zu einer teuren Angelegenheit. Mit Unverständnis und Empörung reagieren die Betroffenen.

Bei den Händlern und Gastronomen im Oberzentrum steigt auch das Misstrauen: "Steht jetzt ein Kunde an der Türe oder doch ein Stadt-Mitarbeiter? So etwas mag im Erfolgsfall zwar die Stadtkasse füllen", kommentiert ein Geschäftsmann, aber "dafür schrumpft das Vertrauen." Weitaus besser als solche "Aktionen" wäre ein regelmäßiger Austausch zwischen Handel, Gastronomie und Stadt. "Wer richtige Lösungen will, der sucht das Gespräch", reagiert ein Wirt auf das, was sich herumspricht und verweist auf das Problem, das viele mit dem umfassenden Corona-Regelwerk haben. "Wer soll als normaler Mensch die aktuellen 19 Seiten Verordnung verstehen und gleich umsetzen können", zeigt er auf. Statt "uns zu unterstützen, werden wir so über den Tisch gezogen".

Stadt dementiert

Schickt die Stadtverwaltung tatsächlich Mitarbeiter los, die gezielt Händler oder Gastronomie-Beschäftigte in eine Falle locken sollen? Eine entsprechende Anfrage an die Pressestelle der Stadt VS wird schnell beantwortet und dementiert. Pressesprecherin Madlen Falke distanziert sich vehement von diesen Vorwürfen: "Wir stellen niemanden eine solche Falle und würden auch nie unter einem Vorwand in ein Geschäft oder ein Lokal gehen."