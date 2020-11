Corona-Infektionen in Calw Pflegeheim meldet 37 Infektionen

Derweil ist das Problem Corona definitiv in den Pflegeheimen angekommen. Das ist auch der Grund, warum die Zahlen in Haiterbach in diesen Tagen so verhältnismäßig hoch sind. In einer dortigen Pflege-Einrichtung sind aktuell 14 Mitarbeiter und 23 Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet. Es stehen nach Angaben des Landratsamtes aber noch einige Testergebnisse einer Reihentestung aus. Für die Bewohner wurde vor einigen Tagen Zimmerpflege angeordnet. Ebenso gilt ein Besuchsverbot, ein Aufnahmestopp für neue Bewohner und eine Quarantänelösung für die Mitarbeiter.

Aktuell befinden sich in den Kliniken im Kreis Calw 15 Personen, die positiv auf eine Corona-Infektion getestet wurden, in stationärer Behandlung - drei davon auf der Intensivstation.