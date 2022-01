2 "Für den Fall weiterer staatlicher Repression" sagt ein Villinger Augenarzt es unumwunden: "Ich behandele gern auch Ungeimpfte!" Foto: Eich

Schon im vergangenen Frühjahr sorgte ein riesiges Plakat an der Augenarztpraxis von Jens Eckert als Aufruf gegen eine angebliche Corona-Verschwörung für Wirbel. Die Haltung des Mediziners fällt jetzt auch bundesweit auf.















Villingen-Schwenningen - In Querdenker-Kreisen wird der Arzt aus VS geradezu gefeiert. Mit seiner Meinung hält er nicht hinterm Berg. Das wurde bereits im vergangenen Jahr deutlich. Im XXL-Format – fünf mal sieben Meter groß - hängt ein Plakat, weithin sichtbar, an der Fassade des "Augenzentrums" im Zentralbereich. Schon das Wort "Corona-Gate(s)" als Überschrift zeigt, wovon der Augenarzt ausgeht: "Internationale Korruptionspyramiden erfordern global vernetzte gegenseitige Aufklärung und internationale Strafgerichtshöfe", ist da zu lesen. Während das für viele Leser den Schluss zulässt, dass es hier um die Bill-Gates-Stiftung geht, merkt Eckert selbst an, dass sich das Wort auf "eine politische Krise im Zusammenhang mit einer von der WHO erklärten Corona-Pandemie in zahlreichen Ländern" beziehe.