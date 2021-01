Corona in Rottweil So läuft es im neuen Impfzentrum ab

Am Freitagvormittag betrug der Inzidenzwert an Neuinfektionen im Kreis Rottweil 112. Das entspreche genau dem Durchschnitt in Baden-Württemberg, erklärt der Landrat. Am Abend stieg der Wert auf 157,3 an. Insgesamt gibt es 3995 positiv Getestete. Das entspricht einem Anstieg von 47 Personen zum Vortag, davon sind 328 Fälle aktiv. Es gibt insgesamt 114 Todesfälle. Am 8. Januar war ein weiterer Todesfall zu beklagen. Diese Informationen teilt die Landkreisbehörde am Freitag mit.

Eine Terminvergabe sei ab dem 19. Januar für Menschen mit entsprechender Priorisierung über die zentrale Telefonnummer 116 117 möglich. Eine erste Impfstofflieferung werde es um den 20. und 21. Januar geben, so Michel. Für die ersten beiden Wochen nach der Öffnung sollen etwa 955 Impfdosen zur Verfügung stehen. Damit könnten zu Beginn rund 480 Impfungen pro Woche, darunter runter 300 mobile und 180 Impfungen im Kreisimpfzentrum direkt, stattfinden. Ab der vierten Januarwoche rechne man mit etwa 2000 Impfdosen pro Woche.

EDV durchläuft am 15. Januar ersten Probelauf

Die EDV für das Kreisimpfzentrum werde vom Land am 13. Januar geliefert, am 15. Januar werde es einen Probelauf geben. "Wir wollen die Zeit bis zur Öffnung nutzen, um die Mitarbeiter und Abläufe zu optimieren", so der Landrat. Mit der technischen Infrastruktur sei der Landrat sehr zufrieden.

Auch die Vertreter der Stadt zeigen sich mit dem jetzigen Stand zufrieden. "Wir hoffen, dass der Impfvorgang reibungslos verläuft", sagt OB Ralf Broß. Derzeit gehe man davon aus, dass die Stadthalle bis zum 30. Juni als Kreisimpfzentrum fungiert. "Wir werden die Halle aber so lange zur Verfügung stellen wie nötig", betont der OB. Aufgrund der Pandemie musste der Bürgerempfang und damit verbunden auch die Vorbereitungen – die derzeit in der Stadthalle stattgefunden hätten – abgesagt werden. Für Ausschusssitzungen und andere Versammlungen seitens der Stadt gebe es jedoch genug andere Räumlichkeiten. "Wir werden auf die Mehrzweckhalle in Göllsdorf ausweichen", so der OB. Dort werde auch die Kreistagssitzung am 25. Januar stattfinden, ergänzt der Landrat.

Einen besonderen Dank gelte auch der Kreisärzteschaft, so Michel. Etwa 180 Ärzte haben sich dazu bereit erklärt, im Kreisimpfzentrum aktiv mitzuhelfen. Die Zahl könne auch noch auf 200 steigen, erklärt Jochen Scherler, Vertreter der Kreisärzteschaft. Zu Beginn werde das Kreisimpfzentrum für fünf Tage in der Woche von 7 bis 21 Uhr geöffnet haben, so Kreisbrandmeister Nicos Laetsch, der zusammen mit Sven Hauser und Andreas Bihl vom Landratsamt zum Aufbau-Team des Kreisimpfzentrums gehört. Sobald die volle Impfdosis verfügbar ist, könne auch in einem Zwei-Schicht-Betrieb sieben Tage die Woche geimpft werden, so Ordnungsamtsleiter Thomas Seeger.

Kreisbrandmeister: "Wir sind startbereit"

Einen Kühlschrank für die Impfdosen gibt es derzeit noch nicht, da sich relativ wenige im Land befinden. Auf eine Lieferung muss noch gewartet werden. Die Lösung: Trockeneis – damit sollen die Impfdosen kühl gelagert werden. Das ändere jedoch nichts an der Qualität des Impfstoffs, betont Michel. Es sei lediglich ein aufwendigeres Prozedere, den Impfstoff zu lagern. Auch das Unternehmen Biontech verwende für die Lieferung der Impfdosen in die Verteilzentren Trockeneis, führt Martine Hielscher, ärztliche Leiterin des Kreisimpfzentrums, weiter aus.

Doch wie läuft das Impfen eigentlich ab? Mit den Worten "wir sind startbereit" beginnt Kreisbrandmeister Laetsch seine Führung durch das Zentrum. Beim Betreten des Kreisimpfzentrums wird zunächst eine Schleuse durchlaufen. Dort wird die Temperatur gemessen. Wenn diese zu hoch ist, darf die Stadthalle nicht betreten werden. Ebenfalls nicht geimpft werden dürfen Personen, die typische Covid-19-Symptome aufweisen. Anschließend erfolgt eine Dokumentenkontrolle. Hier müssen ein Ausweisdokument und der Impfpass vorgelegt werden. Bei der Terminvereinbarung erhalten die zum Impfen berechtigten Personen einen Code. Dieser muss ebenfalls vorgelegt werden. Personal, dass zur Impfung berechtigt ist, benötigt außerdem eine Bescheinigung vom Arbeitgeber, erklärt Hielscher. 80- und über 80-Jährige sollen 80 Prozent der Impfdosen erhalten. Der Rest ist für berechtigtes Personal vorgesehen, so Laetsch.

Ziel: 750 Personen pro Tag impfen

Im nächsten Schritt werden die zu impfenden Personen in ein EDV-System aufgenommen. Hierfür stehen sechs Kabinen zur Verfügung. Anschließend wird ein Informationsfilm gezeigt. Dafür sind zwei Kabinen vorgesehen. Eine Security weist die jeweiligen Personen zwischen den einzelnen Schritten zu den entsprechenden Kabinen.

Danach gelangt man zu den Impfkabinen. Hiervon gibt es insgesamt neun Stück. Bevor es mit dem Impfen losgeht, werden die jeweiligen Personen von dem ärztlichen Personal noch mal über das Prozedere aufgeklärt. In fünf bis sieben Minuten sollen hier neun Personen aufgeklärt und geimpft werden, erläutert Laetsch. Ziel sei es, dass bis zu 750 Personen am Tag geimpft werden können, so der Kreisbrandmeister. Nach dem Impfen müssen sich die Patienten laut Vorgaben 30 Minuten in einem Ruhebereich aufhalten. Hierfür gibt es im Kreisimpfzentrum Sitz- und Liegemöglichkeiten.

Zum Schluss erfolgt eine Abschlussdokumentation. So kann sichergestellt werden, dass die Zeiten eingehalten wurden. Natürlich gelten auch im Kreisimpfzentrum die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln.