Corona in Bad Herrenalb Ortsvorstehern fehlt der Austausch

Bad Herrenalb - In Neusatz wurden die Sitzungen von Beginn an in die Bronnenwiesenhalle verlegt, um Abstände einzuhalten und Besucherplätze verfügbar zu haben. Auch wenn der Besuch traditionell wenig zahlreich war. "Aufwändig war die Vorbereitung jeder Sitzung", erklärt Ortsvorsteher Dietmar Bathelt, "besonders in der Zeit gewisser Lockerungen, als immer wieder auch Sportgruppen die Halle nutzten." Da hieß es jedes Mal: Tisch und Stühle neu stellen, Beamer, Hygienevorkehrungen. "Dazu mussten wir alle lernen: laut und deutlich sprechen!"