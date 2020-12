Corona-Impfzentrum Vorbereitungen in Meßstetten in vollem Gange

Es ist geplant, dass das Kreisimpfzentrum auf dem Geißbühl seine Arbeit zum 15. Januar aufnimmt, vorausgesetzt, bis dato ist zugelassener Impfstoff in ausreichender Menge vorhanden. Betrieben wird das Zentrum vom Zollernalbkreis.

Über 200 potentielle Mitarbeiter bereits gefunden

"Wir sind mittendrin in der Personalakquise. Auf unsere Aufrufe haben sich bislang mehr als 200 Personen gemeldet. Wir versuchen, Personal am Markt zu akquirieren, und sind parallel mit Firmen im Kontakt, die sich momentan im ›Lockdown‹ befinden", erläutert Karl Wolf, Dezernent der Hauptverwaltung.

Der Impfbetrieb ist in zwei Schichten von 7 bis 21 Uhr, sieben Tage die Woche, vorgesehen. Pro Tag sollen etwa 750 Impfungen vorgenommen werden. "Wir kommen somit auf einen Gesamtpersonalbedarf von ungefähr 100 Stellen. Wie viel Personal dann wirklich benötigt wird, wird sich in der Praxis vor Ort zeigen", sagt Wolf weiter.

Der Bund hat am vergangenen Freitag seine Impfstrategie vorgestellt und die Reihenfolge der Impfungen in einer Rechtsverordnung festgelegt. Aufgrund begrenzter Impfstoffverfügbarkeit kann die Impfung zunächst nur bestimmten Personengruppen angeboten werden, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer Covid-19-Erkrankung haben oder die beruflich entweder besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu besonders gefährdeten Personengruppen haben. Es wird priorisiert in drei Gruppen: Höchste, Hohe und Erhöhte Priorität.

Bevölkerung muss Kosten für Impfung nicht selbst tragen

Zur höchsten Kategorie zählen beispielsweise: Personen im Alter von 80 Jahren und mehr, Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen oder Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen (zum Beispiel in Notaufnahmen, in der medizinischen Betreuung von Covid-19-Patient). Die genaue Aufschlüsselung ist auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums zu finden. Für die Vergabe von Impfterminen soll es ein einheitliches Terminmanagement geben, das derzeit noch im Detail erarbeitet wird. Was schon fest steht: Die Impfung in den Impfzentren wird für die Bevölkerung kostenlos sein.

Zusätzlich zum stationären Angebot wird es mobile Impfteams geben, die vor Ort, beispielsweise in Pflegeheimen, impfen. Sobald Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht, soll sich die breite Bevölkerung in ärztlichen Einrichtungen, bei niedergelassenen Ärzten und Betriebsärzten impfen lassen können.