1 Weitere 43 Infektionen sind im Zollernalbkreis bestätigt worden. Foto: Kam Ka

Die Corona-Welle rollt auch im Zollernalbkreis weiter: Das Gesundheitsamt meldete am Freitag weitere 43 weitere Fälle.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Diese Betroffenen wohnen in Albstadt (5), Balingen (6), Bitz (1), Burladingen (13), Geislingen (2), Haigerloch (1), Hechingen (7), Meßstetten (1), Rosenfeld (1), Schömberg (2) und Straßberg (4). Der Inzidenzwert ist von 137,5 am Mittwoch über 153,8 am Donnerstag auf 165,9 angestiegen.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind zwei weitere Todesfälle zu beklagen: Eine 63-jährige Frau sowie ein Mann über 80 Jahre sind an den Folgen der Lungenkrankheit COVID-19 gestorben. Damit sind es nun 161 Covid-19-Todesfälle.

Im Zollernalb-Klinikum sind nun 17 Personen mit gesicherter Covid-19-Diagnose aufgenommen. Sechs Betroffene liegen auf der Intensivstation, einer davon muss beatmet werden.

Insgesamt sind 11 415 Corona-Infektionen im Landkreis registriert worden. 10 715 Personen gelten als genesen. Als aktuell infiziert gelten 539 Menschen. Die Gesamtzahl der Corona-Impfungen im Kreis beträgt inzwischen 189 718. 91 044 davon sind Zweitimpfungen und 3421 Drittimpfungen.