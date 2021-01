Corona im Zollernalbkreis Zahl der Neuinfektionen wieder gestiegen

Zollernalbkreis - Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 54 weitere Infizierte. Die neu Betroffenen leben demnach in Albstadt (11 Fälle), Balingen (6), Bisingen (2), Bitz (1), Burladingen (12), Geislingen (4), Grosselfingen (1), Haigerloch (1), Hausen am Tann (1), Hechingen (5), Meßstetten (6), Obernheim (2), Rosenfeld (1) sowie in Winterlingen (1).

Mit diesen neuen Fällen hat sich die Zahl der bisher bestätigten Infektionen im Kreis auf 4812 erhöht. Als aktuell infiziert gelten 546 Personen. 4154 Menschen, die sich das Virus seit Frühjahr im Kreis eingefangen haben, gelten derweil als wieder genesen. Bisher haben 112 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.