Die Inzidenz lässt sich nicht stoppen: Die Inzidenzzahl ist von 12,7 am Dienstag über 15,8 am Mittwoch auf 16,9 am Donnerstag gestiegen. Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises registrierte sechs neue Corona-Infektionen. Die jetzt Betroffenen leben in Albstadt (2), Balingen (1), Dotternhausen (1), Geislingen (1) und Meßstetten (1)).