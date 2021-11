1 Piks: Der Landkreis richtet drei kleine Impfzentren ein – in Hechingen, Balingen und voraussichtlich in Meßstetten. Foto: Bein

Die Nachfrage nach Impfangeboten im Zollernalbkreis ist hoch. Nun eröffnen drei Pop-Up-Impfzentren – das erste in Hechingen am kommenden Montag, 22. November.















Zollernalbkreis - Die Landkreisverwaltung eröffnet in den nächsten Tagen drei sogenannte Pop-Up-Impfzentren im Zollernalbkreis. Das erste dieser kleinen Impfzentren geht am Montag, 22. November, im Hechinger Zentrum am Fürstengarten an der Weilheimer Straße in Betrieb. Werktags von Montag bis Freitag werden dort Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit dem Impfstoff Biontech durchgeführt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Der entsprechende Link ist unter www.zollernalbkreis.de/impfen ab Samstagvormittag freigeschaltet.

Hohe Nachfrage

Hintergrund ist die derzeit sehr hohe Nachfrage nach Impfangeboten. "Zahlreiche unserer Hausärzte und weitere Impfanbieter impfen unter Volllast und sind am Anschlag", erklärt Kreisbrandmeister Stefan Hermann, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz.

Weitere Impfstationen sollen nach Angaben der Landkreisverwaltung in Balingen sowie für den Mitelbereich Albstadt am Standort des ehemaligen Kreisimpfzentrums Meßstetten eingerichtet werden. Die Detailplanungen dafür laufen. Landrat Günther-Martin Pauli Pauli steht deswegen im engen Austausch mit Uwe Lahl, dem Amtschef des Sozialministeriums.

Viele Impfaktionen

Ergänzend finden zahlreiche öffentliche Vor-Ort Impfaktionen in einzelnen Städten und Gemeinden im Zollernalbkreis statt. Eine aktuelle Übersicht findet man online auf www.zollernalbkreis.de/impfen.