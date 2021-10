Die Zahl der neu mit Corona Infizierten im Zollernalbkreis ist auch am Dienstag angestiegen: Das Gesundheitsamt hat 26 neue Fälle gemeldet. Die Betroffenen leben in Albstadt (2), Balingen (6), Dormettingen (2), Dotternhausen (1), Geislingen (1), Haigerloch (3), Hechingen (10) und Rosenfeld (1). Der Inzidenzwert lag am Montag bei 80,1 und sank am Dienstag trotz der neuen Infektionen auf 71,1.