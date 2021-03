1 Pieks: 12.495 Impfungen sind – Stand Sonntag – im Kreisimpfzentrum Meßstetten verabreicht worden. Foto: Gentsch

Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis hat sich am Wochenende weiter entspannt. Das Gesundheitsamt meldete am Samstag und Sonntag insgesamt lediglich 14 neue Fälle, die Inzidenz liegt stabil unter dem Wert von 50.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Die Behörde meldete am Samstag elf neue Infektionen; diese Betroffenen leben in Albstadt (2 Fälle), Balingen (4), Bisingen (1), Geislingen (1), Hechingen (1) und Winterlingen (2). Am Sonntag kamen drei neue Fälle dazu, diese Betroffenen leben nach Angaben des Gesundheitsamts in Albstadt (1 Fall) und Balingen (2).

Mit diesen neuen Fällen vom Wochenende hat sich die Zahl der Menschen im Landkreis, die seit Frühjahr 2020 das Corona-Virus eingefangen haben, auf 5657 erhöht. Derzeit gelten 170 Zollernälb­ler als infiziert. Die meisten dieser aktiven Fälle sind derzeit in Albstadt registriert (40), gefolgt von Balingen (33), Hechingen (24), Burladingen (15), Meßstetten (12) und Rangendingen (11).

Derweil gelten 5354 Menschen als wieder genesen. Seit Ausbruch der Pandemie haben 133 Menschen im Zollernalbkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Der vom hiesigen Gesundheitsamt errechnete Inzidenzwert ist am Wochenende weiter zurückgegangen: Am Samstag lag er bei 42,2, am Sontag nun bei 40,7 (Freitag vergangener Woche: 46,5, Donnerstag: 48,6).

Bisher 12.495 Impfungen

Im Kreisimpfzentrum Meßstetten sind am Samstag und Sonntag mehr als 1000 Impfungen vorgenommen worden – exakt 1082. Mittlerweile sind 12.495 Menschen dort geimpft worden, davon 9634 Erstimpfungen (plus 836 im Vergleich zu Freitag). 2861 Menschen haben in Meßstetten bereits die zweite Impfung erhalten (plus 246).