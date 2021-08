1 Ein Corona-Test wird vorbereitet. Auch im Kreis gibt es weitere Infektionen.Foto: Balk Foto: Schwarzwälder Bote

Zollernalbkreis. Nach dem Wochenende ist die Inzidenzzahl von 8,4 am Freitag auf 9,0 am Montag gestiegen. Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises registrierte drei Corona-Infektionen am Samstag in Albstadt (2) und Balingen, am Sonntag eine weitere Infektion in Nusplingen sowie am Montag weitere drei Infizierte in Balingen, Hechingen und Obernheim.

Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten im Zollernalbkreis auf 33. Insgesamt sind bisher 9329 Corona-Infektionen registriert worden, 9142 Personen gelten als genesen. Es gab bisher 154 Covid-19-Todesfälle.

Im Zollern­alb-Klinikum werden noch zwei Patienten mit einer gesicherten Covid-19-Diagnose behandelt. Keiner von ihnen bedarf intensivmedizinischer Betreuung.

Im Meßstettener Impfzentrum, von mobilen Impfteams und niedergelassenen Ärzten sind inzwischen 163 603 Personen mindestens einmal geimpft worden. 77 562 Menschen haben bereits die zweite Impfung erhalten.