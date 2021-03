1 Sechs neue positive Corona-Fälle wurden am Freitag gemeldet. (Symbolfoto) Foto: Hofmann

Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis hat sich zum Wochenende hin etwas beruhigt.

Zollernalbkreis - Das Gesundheitsamt meldete am Freitag wenige neue Fälle, die Inzidenz liegt weiter knapp, aber stabil unter dem Wert von 50.

Meiste Fälle in Albstadt

Die neu Betroffenen leben nach Angaben der Behörde in Balingen (2 Fälle), Haigerloch (1), Hechingen (1), Rangendingen (1) und Winterlingen (1). Damit hat sich die Zahl der Menschen im Landkreis, die sich seit Frühjahr 2020 mit dem Virus angesteckt haben, auf 5643 erhöht. Derzeit gelten 187 Zollernälb­ler als infiziert. Die meisten dieser aktiven Fälle sind derzeit in Albstadt registriert (40), gefolgt von Balingen (33), Hechingen (25), Burladingen (19), Meßstetten (15), Rangendingen (12) und Haigerloch (10).

Derweil gelten 5323 Menschen als wieder genesen. Seit Ausbruch der Pandemie haben 133 Menschen im Zollernalbkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Vier Patienten in Klinik

Der vom hiesigen Gesundheitsamt errechnete Inzidenzwert ist am Freitag wieder leicht zurückgegangen: Er lag bei 46,5 (Donnerstag: 48,6).

Im Zollernalb-Klinikum waren am Freitag noch vier Corona-Patienten in Behandlung, vier weniger als am Donnerstag. Drei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, einer muss beatmet werden.

Im Kreisimpfzentrum Meßstetten sind inzwischen 11.413 Corona-Impfungen vorgenommen worden, im Vergleich zu Donnerstag also 561 mehr. 8798 Menschen haben bislang eine Impfung erhalten, 2615 bereits die zweite.