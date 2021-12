1 Test – positiv: Das Gesundheitsamt meldet wieder viele neue Corona-Infektionen. Foto: Frankenberg

Zollernalbkreis - Das Gesundheitsamt meldete für Sonntag und Montag 110 neue Infektionen. Zudem sind drei weitere Tote zu beklagen: Ein 59-Jähriger sowie eine Frau und ein Mann über 80 Jahren sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit haben nun 176 Menschen im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie wegen Corona ihr Leben verloren.

Mit den neuen Fällen lag der Inzidenzwert am Montag bei 694,2 (Samstag: 720,5). Im Zollernalb-Klinikum befinden sich 54 Corona-Patienten in Behandlung, vier weniger als am Freitag. Zehn Betroffene sind auf der Intensivstation, fünf müssen beatmet werden.

Insgesamt 16 301 Infektionen gab es bislang im Zollernalbkreis. Als genesen gelten 13 532 Menschen. Als aktuell infiziert führt das Gesundheitsamt 2593 Betroffene. Die meisten davon leben in Albstadt (639 Fälle), Balingen (520), Hechingen (228), Haigerloch (148), Rangendingen 8130), Bisingen (121), Schömberg (119), Meßstetten (113) und Burladingen (101).