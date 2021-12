Im Zollernalbkreis sind am Donnerstag vor Weihnachten 78 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. 44 Menschen sind wegen Corona derzeit im Krankenhaus in Behandlung.















Zollernalbkreis - Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis hat auch kurz vor Weihnachten nichts an Dynamik verloren – verliert aber weiterhin an Schärfe. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 78 neue Fälle. Der Inzidenzwert ist weiter gesunken, von 365,5 am Mittwoch auf nun 328,1. Zum Vergleich: Am Donnerstag vergangener Woche lag der Wert bei 494,6.

Im Zollernalb-Klinikum waren am Donnerstag 44 Corona-Patienten aufgenommen, das sind acht weniger als am Mittwoch. Weiterhin zwölf Betroffene werden auf der Intensivstation behandelt, drei müssen beatmet werden.

Insgesamt 18 662 Infektionen im Landkreis

Seit Ausbruch der Pandemie sind nunmehr 18 662 Infektionen im Landkreis registriert worden. Als genesen gelten 16 891 Menschen.

Als aktuell infiziert gelten laut Gesundheitsamt 1736 Menschen im Zollernalbkreis, die meisten leben Betroffenen leben aktuell in Albstadt (343), Balingen (313), Hechingen (187), Rosenfeld und Meßstetten (jeweils 85), Bisingen (82), Burladingen (79), Haigerloch (71) und Schömberg (64). Seit Ausbruch der Pandemie haben 179 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.