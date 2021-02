1 48 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt am Wochenende gemeldet. Foto: Nietfeld

Zahl der Covid-19-Erkrankten erhöht sich wieder. Die meisten leben in Albstadt, gefolgt von Burladingen.

Am Wochenende haben sich die Corona-Infektionen im Zollernalbkreis wieder erhöht. Das Gesundheitsamt meldete am Samstag 32 und am Sonntag 16 neue Infektionen.

Zollernalbkreis - Die Infektionsfälle verteilten sich am Samstag auf Albstadt (5), Balingen (1), Bisingen (2), Bitz (4), Burladingen (6), Dautmergen (1), Geislingen (1), Grosselfingen (1), Meßstetten (2), Obernheim (2), Rosenfeld (3) und Schömberg (4). Am Sonntag wurden dem Gesundheitsamt 16 weitere Corona-Infektionen bekannt. Diese Personen wohnen in Albstadt (3), Balingen (4), Bisingen (2), Burladingen (3), Meßstetten (2) und Obernheim (2).

Die Gesamtzahl der bisher bekannt gewordenen Infektionen im Zollernalbkreis hat sich damit auf 5292 erhöht. 4931 Menschen, die sich das Virus eingefangen haben, gelten als wieder genesen. Aktuell gelten 239 Zollernälbler als noch infiziert. Die meisten davon, nämlich 55, leben in Albstadt. Es folgen Burladingen mit 53, Balingen mit 25, Meßstetten mit 18, Schömberg mit 17 sowie Bisingen und Rosenfeld mit je 13 Infizierten. Bisher haben im Landkreis 122 Menschen wegen Corona ihr Leben verloren.

Derweil hat sich der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner) wieder erhöht. Am Samstag lag er bei 63,9, nachdem er am Freitag mit 50,7 nur noch hauchdünn über der Marke lag, ab der der Landkreis eine nächtliche Ausgangssperre anordnen könnte. Am Sonntag sank der Inzidenzwert wieder leicht und wurde mit 59,1 angegeben.