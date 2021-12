Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis legt an Tempo zu

1 Stetig steigt die Zahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten. Foto: Schuldt

Rasant steigt die Zahl der Corona-Infizierten im Zollernalbkreis: 320 neue Fälle sind es am Donnerstag. Die Inzidenz klettert auf den Rekordwert von 705,2.















Zollernalbkreis - Das Infektionsgeschehen im Kreis legt an Tempo zu: Nach 287 neuen Fällen am Mittwoch werden vom Gesundheitsamt nun 320 gemeldet. Es gibt keine neuen Corona-Todesfälle. Der Inzidenzwert erreichte nach 664,7 am Mittwoch jetzt mit 705,2 einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Im Zollern­alb-Klinikum hat die Zahl der Corona-Patienten von 54 auf 52 abgenommen. Mit elf Betroffenen liegen vier mehr auf der Intensivstation, vier Patienten müssen beatmet werden, das ist einer mehr.

Damit haben sich nun 15 795 Zollernälbler das Virus eingefangen. Aktuell gelten 2512 Menschen als infiziert, die meisten leben in Albstadt (615), Balingen (527), Hechingen (222), Haigerloch (147), Rangendingen (140), Bisingen (117) und Burladingen (107). 13 111 Personen gelten als genesen.

Mindestens einmal geimpft sind 61,8 Prozent der Zollern­älbler. 60,0 Prozent sind vollständig immunisiert. Die Gesamtzahl der Impfungen beträgt nun 203 131.