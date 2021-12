214 neue Fälle am Samstag

Das Landesgesundheitsamt meldet für Samstag 214 neue Corona-Fälle im Zollernalbkreis. 186 waren es am Freitag. Damit steigt die Fallzahl auf 16.191.















Zollernalbkreis - Das Landesgesundheitsamt meldet für Samstag 214 neue Corona-Fälle im Zollernalbkreis. 186 waren es am Freitag. Damit steigt die Fallzahl auf 16 191. Der starke Anstieg der Corona-Infektionen setzt sich somit fort. Die Gesamtzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Fälle im Zollernalbkreis liegt laut Landesgesundheitsamt am Samstag bei 1368. Das bedeutet eine Inzidenz von 720,5.

Am Freitag hatte sie noch bei 706,8 gelegen. Der Durchschnittswert für Baden-Württemberg beträgt 523,4 Infektionsfälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.