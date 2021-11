1 Die Intensivstationen werden derzeit mit Argusaugen beobachtet. In der Region sieht es bislang noch recht entspannt aus. Foto: Strauch

Die Inzidenz im Landkreis Schwarzwald-Baar hat die 500er-Grenze gerissen – entsprechend hoch sind auch die Infektionszahlen über das Wochenende.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Mit 523,8 gab das Landesgesundheitsamt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Sonntag, 16 Uhr, an. Am Samstag lag sie noch bei 499,8. Insgesamt 15.048 Infektionen gab es im Landkreis Schwarzwald-Baar seit Beginn der Corona-Pandemie – alleine über das Wochenende kamen demnach 564 neue Infektionen dazu, so viele wie noch nie an einem Montag wurden vom Gesundheitsamt des Landratsamtes gemeldet.

Die neuen Zahlen

Demnach gibt es nun 13.434 Genesene (+199 im Vergleich zum Freitag), 234 Todesfälle (+2), die in Zusammenhang mit dem Virus gebracht werden und aktuell 1380 Infizierte (+363).

Lesen Sie auch: Corona im Kreis Rottweil - Bei der Inzidenz gibt es kein Halten mehr

Die Lage im Klinikum

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen muss man sich derzeit um 82 Coronapatienten, die stationär versorgt werden mussten, kümmern – trotzdem ist die Lage verhältnismäßig entspannt, nimmt man die Intensivstation in den Blick: Dort stehen gerade Material und Personal für den Betrieb von 48 Intensivbetten zur Verfügung, 37 sind belegt, neun davon durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Montag, 8.15 Uhr).

Wer sich noch impfen lassen will

Für alle, die sich noch impfen lassen möchten, gibt es in den nächsten Tagen auch drei mobile Möglichkeiten im Landkreis: am Dienstag, 16. November, ein öffentliches Impfen bei der Pauluskirche in Villingen-Schwenningen von 13 bis 15 Uhr am Paulusplatz 9 für alle ab dem zwöflten Lebensjahr. Bis zum 16. Lebensjahr muss die Impfung im Beisein eines Erziehungsberechtigten erfolgen.

Weitere Aktionen: am Donnerstag, 18. November, von 10 bis 15 Uhr im Schliet in Niedereschach sowie am Freitag, 19. November, von 14 bis 18 Uhr in der Tulastraße 8 in Villingen-Schwenningen.

Weitere Impfaktionen auf www.dranbleiben-bw.de.

Bei Symptomen

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit. Für Fragen zur Corona-Verordnungsteht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.dezur Verfügung.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtesfür gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.