Der Schwarzwald-Baar-Kreis wartet mit negativen Zahlen auf – mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1030,2 (Quelle: Landesgesundheitsamt, Stand: Sonntag, 16 Uhr) bildet der Landkreis die Spitze im Land Baden-Württemberg. Am Tag zuvor lag der Wert bei 1010,5.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldete zu Wochenbeginn die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Bis Montag sind demnach 20 351 Infektionen registriert worden (+674 im Vergleich zum Freitag), es gibt zudem 16 782 Genesene (+347) sowie 255 Todesfälle (+2). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 3314 Personen (+325).

120 Corona-Patienten in der Klinik

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 120 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von aktuell 48 Intensivbetten 45 belegt, 21 durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss (Stand: Montag, 9.15 Uhr).

Was tun im Falle des Falles?

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.Wer keine Symptome einer Corona-Infizierung hat, jedoch ein positives Selbst-, Schnell-oder Pooling-Testergebnis oder enge Kontaktperson oder Haushaltangehöriger einer positiv getesteten Person ist und sich ab dem fünften Tag seiner Quarantäne mittels eines PCR-Testes freitesten lassen möchte oder wer über die "Corona-Warn-App" des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige "erhöhtes Risiko" erhalten hat, kann sich an die PCR-Abstrichstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreisunter Telefon: 07721/9 13 79 45 wenden. Die Terminvereinbarung ist wie folgt möglich: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 11 Uhr. Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.