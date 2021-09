1 Immer wieder muss zum Test gegriffen werden, sofern man nicht geimpft oder genesen ist. Foto: Reichel

Bei den Infizierten in der Region werden immer noch viele Mutationen nachgewiesen – meist ist es die Delta-Variante.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt des Landkreises meldet 36 neue Coronafälle, womit die Gesamtzahl auf 10.522 (+36 im Vergleich zum Vortag) gestiegen ist.

Es gibt demnach jetzt 10.067 Genesene in der Region (+21), weiterhin 215 Todesfälle (+0) und derzeit 240 (+15) aktuell mit Covid-19 Infizierte, 48 Personen davon sind vollständig geimpft.

Mit Stand zum Mittwoch wurden 3029 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 240 an Covid-19 Infizierten sind 162 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, 161 Fälle sind Delta-Varianten. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag, 2. September, 19 am Coronavirus erkrankte Personen. Drei Corona-Patienten am Klinikum müssen intensivmedizinisch versorgt werden, einer davon wird invasiv beatmet. Von den 46 Intensivbetten im Landkreis sind 34 belegt (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr).

Die 36 neuen Fälle verteilen sich im Landkreis wie folgt: Blumberg (1), Bräunlingen (1), Brigachtal (2), Donaueschingen (8), Furtwangen (5), St. Georgen (1), Villingen-Schwenningen (17) und Vöhrenbach (1).

Das Landesgesundheitsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell mit 75,2 an (Stand: Mittwoch, 16 Uhr), am Vortag lag sie bei 79,9.

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen.